Глава ФПБК попросил Генпрокуратуру проверить сведения о недостаче на избирательном счете Надеждина

Глава ФПБК Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить последнюю информацию о деятельности политика Бориса Надеждина, которого не допустили до президентской гонки, пишет RT .

Виталия Бородина заинтересовали сведения о том, что Борис Надеждин мог вести неправомерные расходования средств своего избирательного фонда. Автор жалобы в Генпрокуратуру уточнил, что в ЦИК России указывала на задолженность штаба Надеждина по возврату полученных денег. Долг оказался больше миллиона рублей.

Так, предварительно установили, что 8 февраля со счета Надеждина исчезла крупная сумма денег. Еще в 12:49 (по мск) на его избирательном счете числился 1 345 771 рубль, но уже через 40 минут остаток составлял лишь 5 000 рублей.

Эти сведения частично подтверждал зампред ЦИК России Николая Булаев. Он отмечал, что Надеждин должен вернуть 1 125 786 рублей отправителям. В противном случае его привлекут к административной ответственности.

По словам Бородина, если эти сведения подтвердятся, то политику придется ответить по закону. Однако пока глава ведомства Игорь Краснов не объявлял о начале проверки.

Напомним, что ЦИК отказался регистрировать кандидатуру Надеждина на президентские выборы. Ему удалось собрать свыше 9000 подписей. После этого политик пожаловался в суд, но иск отклонили. Следующее заседание пройдет уже в Верховном суде 21 февраля.