Глава ФРС спрогнозировал рост инфляции в Штатах после введения пошлин

Пошлины, которые вводятся по инициативе президента Дональда Трампа, могут стать причиной роста инфляции в ближайшем будущем. Как сообщило РИА Новости, такое предположение было сделано руководителем Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом в ходе конференции, проходившей в Вирджинии.

По мнению Пауэлла, рост пошлин окажет влияние на экономику, а инфляция, возможно, увеличится уже в ближайшие кварталы.

«Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились», — сказал глава ФРС.

При этом он заметил, что в долгосрочной перспективе уровень инфляции не выйдет за пределы запланированной нормы и составит порядка 2%.

Ранее профессор геоэкономики Европейского университетского института Сони Капур предположил, что из-за введения пошлин может наступить конец «американского века».