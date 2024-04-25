Главе автономии Гагаузия в Молдове Евгении Гуцул грозит 10 лет тюрьмы за финансирование партии «Шор». В ее отношении возбудили уголовное дело сразу после участия в Москве в объединительном съезде оппозиции. Гуцул рассказала в интервью сайту aif.ru , что уголовное преследование — дело рук главы Молдовы.

Адвокаты сообщили Гуцул, что дело передали в суд и заседание назначили на 30 апреля. Ее обвинили в связи с запрещенной в Молдове оппозиционной партии «Шор», в том числе и финансировании. По словам главы Гагаузии, как раз эта партия является самой сильной неподвластной политической командой. Гуцул считает, что Санду просто боится.

«Мое уголовное дело было возбуждено по указанию Майи Санду. Это все прекрасно знают и понимают. Дело имеет политический характер. К сожалению, у нас за последние несколько лет, как пришли к власти PAS (правящая партия «Действие и солидарность» — прим.ред.) и Санду, стали применять возбуждение уголовных дел как дубинку против оппозиционных лидеров», — ответила Гуцул.

По словам собеседницы сайта, большинство жителей не поддерживают вхождение Республики в Евросоюз, однако Санду это не волнует. В стране вводят жесткую цензуру СМИ, стараются потакать Западу для гарантированного места в ЕС. Однако Гуцул напомнила, что Молдова — это аграрная страна, которая сейчас страдает от разрыва отношений с РФ. В первую очередь это обедняет население, фермеров и поставщиков. При вхождении в ЕС восстановить связи в нынешних реалиях будет сложно.

Гуцул отметила, что съезд молдавской оппозиции в Москве был нужен для того, чтобы мероприятие не сорвали на родине. Санду готова зайти далеко ради того, чтобы сохранить пост президента. А цель новой партии «Победа» был нужен как раз для смещения главы государства на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева начались задержания участников съезда в Москве.