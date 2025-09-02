Глава «Газпрома» заявил о риске Европы выйти к зиме без необходимых запасов газа

Ряду европейских стран будет крайне сложно сделать накопления газа, гарантированно позволяющих пройти через зимний сезон без особых проблем. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. Его точку зрения привел ТАСС.

По мнению Миллера, в Европе до сих пор не осознают всех проблем, связанных с заполнением подземных хранилищ газа. Перед зимним сезоном такие хранилища должны быть заполнены хотя бы на 90%, это является целевым показателем. Уже становится понятно, что некоторые государства не смогут добиться такого уровня заполнения.

«Сезон отбора газа из хранилищ Европе нередко приходится начинать уже в первой половине октября. Времени для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, остается все меньше», — указал он.

По его мнению, определенные проблемы в энергетическом балансе наблюдаются в прибалтийских странах.

Ранее «Газпром» уже предупреждал Европу о проблемах с накоплением газа к зиме. Уже весной высказывалось мнение, что за лето некоторые государства не смогут накопить достаточные запасы топлива, чтобы затем гарантированно пройти через зимний период.