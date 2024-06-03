Глава городского округа Одинцово переизбран на новый срок

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято в ходе заседания Совета депутатов муниципалитета. Иванов возглавляет округ в течение 10 лет, с 2012 года — работает в Одинцово. До этого он занимал руководящие должности в коммерческих и общественных организациях, был заместителем губернатора Брянской области, а также руководителем постоянного представительства администрации Брянской области при Правительстве России в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.