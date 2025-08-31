Глава Химок Елена Землякова приняла участие во Всероссийской акции «Собери ребенка в школу»

В преддверии начала нового учебного года глава городского округа Химки Елена Землякова, совмещающая должность с обязанностями секретаря местного отделения партии «Единая Россия», присоединилась к масштабной всероссийской инициативе «Собери ребенка в школу».

Мероприятие, направленное на поддержку семей, традиционно проводится в конце летнего периода по всей стране. Участие в подобных социально значимых проектах является частью работы представителей власти на местах. Акция позволяет обеспечить школьников из нуждающихся семей необходимыми учебными материалами и принадлежностями перед началом занятий.

Глава округа лично вручила набор канцтоваров детям участников специальной военной операции.

«Передала детям наших бойцов необходимые школьные принадлежности. Одна из них — Екатерина, в этом году идет в первый класс. Подарила ей рюкзак с тетрадями, ручками, карандашами, пластилином, сумкой для сменной обуви и многим другим. Пожелала детям хорошего и плодотворного учебного года, отличных оценок и успехов во всех начинаниях!» — отметила глава Химок Елена Землякова.

Мероприятие состоялось на площадке общественной приемной регионального отделения партии «Единая Россия». В ходе рабочей встречи Елена Землякова провела отдельные консультации с супругами военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Ключевой темой для обсуждения стал комплекс мер социальной поддержки, предоставляемый семьям военнослужащих в рамках действующих программ Московской области. В частности, детально рассматривались механизмы реализации адресной помощи и алгоритмы получения предусмотренных законодательством льгот для данной категории граждан.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» подмосковная «Единая Россия» оказала помощь 3,5 тыс. семей с детьми. Кроме семей участников СВО, депутаты уделили внимание многодетным малообеспеченным семьям, россиянам, которые воспитывают детей с ОВЗ, переселенцам и беженцам с приграничных территорий.

«Спасибо всем, кто помогал нам реализовать акцию – это наши неравнодушные жители и представители бизнеса, которые приносили школьные принадлежности в общественные приемные партии. Это наши волонтёры и молодогвардейцы, которые помогали доставлять школьные наборы», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках акции были собраны различные канцелярские принадлежности, необходимые для учебного процесса школьников, в том числе тетради, рюкзаки, наборы детского творчества. Ребятам также передали учебную литературу, школьную и спортивную форму с обувью.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что два кампуса для проживания учеников открыли в технолицее им. В. И. Долгих.