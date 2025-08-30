Глава Химок стала участницей всероссийской акции «Собери ребенка в школу»

Глава городского округа Химки Елена Землякова приняла участие во всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщила администрации городского округа.

В преддверии нового учебного года она лично вручила школьные наборы детям участников специальной военной операции (СВО).

«Пожелала детям хорошего и плодотворного учебного года, отличных оценок и успехов во всех начинаниях!» — отметила Землякова.

Кроме того, глава горадминистрации провела встречу с женами участников спецоперации, на которой обсуждались реализуемые в Московской области меры поддержки таких семей.

Масштабы акции в регионе впечатляют — она уже помогла подготовиться к школе 3,5 тыс. семей, в первую очередь семей военнослужащих, беженцев, а также многодетных и малообеспеченных семей.

Участников акции лично поблагодарил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, который отметил общий вклад в оказание поддержки тем, кто в ней нуждается.

«Наши волонтеры и молодогвардейцы, которые помогали доставлять школьные наборы», — отметил он.

Цель акции «Собери ребенка в школу» заключается в оказании адресной помощи в подготовке к началу нового учебного года детям из многодетных семей, малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-инвалидам, а также детям участников СВО и детям, проживающим в воссоединенных регионах.

