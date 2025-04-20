Глава Химок Землякова поздравила горожан со светлым плаздником Пасхи

Глава городского округа Химки, Елена Землякова, обратилась к жителям с поздравлением по случаю светлого праздника Пасхи. В своём сообщении в Telegram-канале она отметила, что этот праздник напоминает нам о важных жизненных принципах и ценностях, наполняет сердца особым чувством духовного единства и радости, а также дарит надежду и воодушевление.

Землякова отметила, что вера и семейные ценности могут стать опорой для вас и ваших родных.

«Дорогие химчане, сердечно поздравляю вас с великим православным праздником Пасхи — Светлым Христовым Воскресением! С праздником! Христос Воскресе!» — написала глава городского округа.

Пусть этот радостный день наполнит ваши жилища радостью, спокойствием и достатком. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, — такими словами завершила свое поздравление Землякова.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья со светлым праздником Пасхи.