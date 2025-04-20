Глава Химок Землякова приняла участие в общегородском субботнике

Елена Землякова, глава Химок, и жители города приняли участие в общегородском субботнике. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации городского округа.

Вблизи железнодорожной станции «Левобережная» была создана центральная точка сбора отходов. Химчане самостоятельно определили место для сбора мусора.

«Все вместе мы сделали наш округ еще более уютным и чистым. На центральной площадке распилили поваленные деревья, переработали в щепу, которую затем используем для наполнения грунта», — сказала Землякова.

В акции по очистке лесозащитной полосы в Химках приняли участие не только местные жители, но и представители различных организаций и сообществ. Среди них были депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной Думы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также сотрудники администрации, предприятий, члены политических партий и общественных организаций. Кроме того, в мероприятии участвовали волонтеры и студенты.

Ранее сообщалось, что более 1300 жителей Химок приняли участие в общегородском субботнике.