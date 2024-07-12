Русский немец Пиннекер помогает десяткам европейцев переехать в Россию

Жители стран Запада все чаще переезжают в Россию или хотят это сделать, но боятся сложностей. Кого-то манит свобода, а некоторые целенаправленно хотят растить детей в месте, где выше ставят традиционные ценности. Как пишет KP.RU , именно таким людям и помогает Якоб Пиннекер, русский немец, переехавший в РФ 8 лет назад.

Целый офис, так называемое «одно окно» для граждан из Европы, США, Канады и Австралии, работает в Екатеринбурге. Его владелец Якоб Пиннекер. Когда-то он родился и вырос в СССР, но однажды переехал в Германию вслед за родными. Со временем его стало тянуть назад, но уже на просторы Российской Федерации.

После начала СВО мужчина был в ФРГ, где ему предлагали хорошую должность, но он вернулся к делам на российской территории. Теперь русский немец помогает европейцам, американцам и другим иностранцам найти «русскую мечту».

«Я успел привыкнуть к российскому менталитету, здесь люди добрые и совершенно по-другому думают. В Германии уже не так. Таких друзей, как здесь, у меня в Германии не было и не будет. Там люди уже не способны к такой дружбе. А здесь мне — достаточно кислорода», — признался Пиннекер.

По словам собеседника, в компанию за консультациями по переезду в Россию только за последнее время обратились 60 иностранцев, именно людей с Запада. Работу собираются разделить на двое: полное сопровождение для переезда с менеджером и помощь работодателям, пострадавших от миграционной бюрократии. Помогать будут всем обратившимся, но есть категория, которую все-таки ставят в приоритет из расчета выгоды для страны.

«...мы настроены все-таки на прием переселенцев с высокой квалификацией. Которые финансово обеспечены и хотят здесь открыть бизнес. В России масса возможностей»,— подтверждает Пиннекер.

По словам русского немца, Германия стала другой, как и страны Европы в целом. Там перестают ценить традиции, поддаются пропаганде, почти не говорят на родных языках, люди стали улыбаться гораздо меньше. К тому же, различается и финансовый вопрос. Как отметил Пиннекер, у немцев на родине не остается ничего в кошельке после выдачи зарплаты, а у россиян есть возможность откладывать, брать доступную ипотеку, рассрочки и многое другое. К тому же, сильнее поддержка семей с детьми и система здравоохранения. В Германии нужно долго ждать очереди, и чаще всего от всех болезней прописывают одно лекарство. Болеть люди боятся, а если дело серьезное, могут и не дожить до приема.

Ранее сообщалось, что итальянский инженер Петрициоли уехал в Россию от зверских угроз и русофобии.