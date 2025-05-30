Президент Йемена Рашад аль-Алими в эксклюзивном интервью RT высказался о блокировке телеканала в западных странах.

Глава государства назвал эти ограничения временными и выразил уверенность, что «цивилизованный мир, верящий в свободу слова», в конечном итоге пересмотрит свою позицию.

«Люди смогли преодолеть даже холодную войну, и я уверен, что цивилизованный и свободный мир — в целом тот, который верит в свободу, справедливость и равенство, — преодолеет такие проблемы, и, дай бог, мы увидим в будущем RT повсюду», — сказал собеседник.

С момента основания в 2005 году RT стал одним из крупнейших международных медиа, вещающим на нескольких языках. Несмотря на блокировки в ряде стран, телеканал продолжает работу, адаптируясь к новым реалиям. Глава Йемена уверен, что блокировки — лишь временные трудности.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с блокировкой счетов в крупнейшем банке Таиланда.