Глава Каховского МО призвал россиян вычистить личку в Telegram

Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук высказался о судьбе Telegram после задержания основателя Павла Дурова. Он считает, что российским пользователям следует подстраховаться и очистить чаты. Мнение чиновника публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По мнению Филипчука, основатель мессенджера не согласится передать ключи от разработки так просто. Он являлся лицом, которое не только создавало с нуля проект, но и участвовал в привлечении инвестиций. В прошлом спецслужбы уже требовали от Павла передачу ключей, но столкнулись с отказом. Вероятно, против программиста долгие годы велось тайное расследование.

Хотя эксперты сомневаются, что Telegram перестанет работать в РФ, есть риски, что к перепискам и каналам россиян получат доступ в ЕС.

«Но тем не менее будет правильным вычистить свою личку в ТГ всем. Вот прямо обнулить все личные сообщения всем россиянам. На всякий случай», — высказался Павел Филипчук.

Для рядовых пользователей изменений пока не предвидится. Ведь за поддержание продукта отвечает целая команда из разработчиков, программистов, инженеров. На то, чтобы полностью ограничить Telegram, потребуется очень много времени.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отреагировали на ситуацию с Дуровым и Telegram. Там усомнились, что мессенджер отойдет Западу.