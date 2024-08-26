В Госдуме заявили, что Запад вряд ли «отожмет» Telegram

Так считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Депутат Антон Горелкин отметил, что популярный мессенджер столкнется с большим давлением западных стран после ареста его основателя Павла Дурова. Оно будет происходить непосредственно на саму платформу, чтобы именно Telegram выбирал «сторону конфликта». Вместе с этим политик выразил сомнение в том, что у западных стран вряд ли получится «отжать» его.

В случае, если они получат ключи шифрования, то можно ожидать появления «параллельных» версий приложения, как отметил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике. Также он подчеркнул, что за арестом Дурова стоят американцы.

Ранее политолог Сухарь допустил прекращение работы Telegram. Эксперт уверен, что быстрое освобождение основателя мессенджера будет свидетельствовать о том, что он все-таки отдал ключи доступа.