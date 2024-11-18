Глава «Калугатеплосети» послал на пять букв просьбу жителей провести им воду и попал на видео

Как передает Mash, во время общения посредством соцсетей мэра Калуги Дмитрия Денисова с местными жителями произошел досадный казус. Чиновник зачитывал обращения горожанки, которая, с ее слов, в тысячный раз напомнила властям, что неплохо бы установить в деревне Лихун водоразборную колонку.

Реакция мэра и особенно присутствовавшего рядом директора МУП «Калугатеплосеть» Игоря Карпова была далека от конструктива. Денисов отметил, что это невозможно по причине того, что в деревне под землей нет пригодной для питья водной жилы.

А вот Карпов и вовсе поупражнялся в знании ненормативной лексики, послав идею калужан на известные пять букв.

Все произошедшее попало на видео и оказалось в Сети. Правда, мэр Калуги хоть и посоветовал Денисову иногда отключать микрофон, назвав собеседника мастером эпистолярного жанра, но было уже поздно.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на ЦТП на улице 20 января в Можайске не влияют на поставку отопления и горячей воды жителям.