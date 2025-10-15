Глава Камчатки сообщил о проблемах с записью к врачу

Владимир Солодов, глава Камчатского края, поделился информацией о том, что его личные усилия по записи к терапевту не увенчались успехом. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Медицинская Россия».

Вопрос доступности медицинской помощи губернатор поднял на рабочем совещании. Он отметил, что при попытке записаться на прием к участковому терапевту ему было предложено посетить врача только через две недели. Солодов акцентировал внимание министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова на том, что подобная ситуация является неприемлемой.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить», — заявил губернатор Камчатки.

Он напомнил, что ранее Мельников аргументировал сложности с записью на прием к врачам периодом отпусков, однако сейчас середина октября.

