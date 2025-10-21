Глава Коломны и депутат ГД вручили ключи от квартиры ветерану СВО

На церемонии присутствовали глава городского округа Коломна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Гречищев и депутат Госдумы Никита Чаплин, которые выполняли поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Поддержка участников специальной военной операции была и остается нашим приоритетом. Наша общая задача — сделать все, чтобы жители округа, принимавшие участие в специальной военной операции, всегда могли оперативно решить все возникающие вопросы», — сказал Александр Гречищев.

Коломенец Сергей Чернов — потомственный военный.

«Дед фронтовик, отец кадровый военный, брат пошел по военной линии, закончил ее. И мне не оставалось выбора. Я тоже стал военным. Нисколько об этом не жалею. Закончил Екатеринбургский артиллерийский институт, после него попал в Коломну, где служу по настоящий день», — рассказал Сергей Михайлович.

Сергей Чернов впервые отправился выполнять боевые задачи в зону СВО осенью 2022 года. Он прибыл в Луганскую Народную Республику. В июне 2024-го при минометном обстреле получил тяжелейшее минно-взрывное ранение, после которого последовал период длительного восстановления.

Коломенец не сломился духом. Он проявил волю и начал учиться заново ходить и жить. Несмотря на протезы, сел за руль. Теперь он продолжает службу в военном комиссариате Коломны, участвует в образовательной программе «Герои Подмосковья», вошел в состав сборной команды Подмосковья по паралимпийскому фехтованию, выступает за Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья на турнирах по пауэрлифтингу.

«Спасибо Сергею Михайловичу за службу, большая гордость за нашего земляка. Мы делаем и будем делать все возможное для наших бойцов. Ни один участник СВО не останется без внимания, каждому будет оказана необходимая помощь», — отметил Никита Чаплин.

