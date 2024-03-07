Глава компании из Нового Уренгоя попал под суд за полумиллионный подкуп

Коммерческий директор из Нового Уренгоя ответит перед судом за организацию подкупа на сумму свыше 500 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по ЯНАО.

По данным следствия, в 2022 году глава коммерческой организации, название которой не уточняется, предложил своему знакомому с ИП заключить договор. Он касался оказания пассажирских услуг на легковом транспорте. Хитрый бизнесмен хотел, чтобы индивидуальный предприниматель за 500 тысяч рублей делал откаты. В обмен на это подозреваемый обещал покровительство, в частности позаботиться о дальнейшем финобеспечении и юридических моментах.

Общая сумма долгосрочного договора составила 15 миллионов рублей. Однако за два года новоуренгоец успел передать топ-менеджеру лишь 572 тысячи рублей незаконных отчислений.

В результате предприимчивые сообщники попались и стали фигурантами уголовного дела. Первый ответ за подкуп, а второй за его получение и оказание неправомерных услуг.

Ранее сообщалось, что прокуратура обжаловала приговор двум мужчинам в Подмосковье, которые сняли скальп с человека из-за цвета волос.