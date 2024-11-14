В Сеть выложили видео с места обрушения моста в Крыму на ж/д пути

Телеканал РЕН публикует с места обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма кадры произошедшего. Отмечается, что обрыв путепровода произошел между селами Изумрудное и Маслово.

На видео, что опубликовано в Telegram-канале РЕН ТВ, сотрудники МЧС, чтобы освободить железнодорожные пути, продолжают среди ночи разбирать остатки рухнувшего моста.

«Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — приводится в публикации.

Напомним, из-за сильно нагруженной фуры автомобильный мост над железнодорожной веткой Джанкой — Маслово не выдержал, и произошло обрушение. На месте инцидента до сих пор работают сотрудники экстренных служб. В ходе ЧП пострадали два человека, они были спешно госпитализированы.

Ранее стало известно, что из-за данного ЧП между Крымом и Запорожской областью приостановлены все грузовые ж/д перевозки.