Глава Крыма Аксенов заявил, что полноценный курортный сезон в Крыму наступит после завершения спецоперации

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, полноценный курортный сезон на полуострове наступит после завершения спецоперации. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что в республике стараются достичь целевых показателей.

Аксенов также отметил, что на ремонт набережных на полуострове выделят более свыше восьми миллиардов рублей. Прежде всего ремонт коснется берегоукрепительных сооружений.

Ранее сообщалось, что безопасно купаться в море можно только в специально отведенных для этого местах. В море незакаленным людям заходить не следует, если температура воды ниже +18 °С, а температура воздуха - менее +22 °С.