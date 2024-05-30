Глава Крыма снял с должности второго за день министра

Глава Крымского региона Сергей Аксенов отправил в отставку министра ЖКХ Олега Донец и министра туризма Вадима Волченко. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на личный блог губернатора полуострова.

В Крыму продолжается ротация кадров. На фоне этого Аксенов принял решение о перестановках в региональных министерствах.

Так, с постав главы ведомства, заведующего ЖКХ, ушел Олег Донец. На его место было принято поставить Максима Новика. Ранее он занимал пост руководителям ГУП «Вода Крыма».

Вместо Вадима Волченко курировать курортную индустрию Крыма будет Сергей Ганзий, который до этого трудился замначальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма.

Все эти изменения произошли друг за другом 30 мая. Ожидаются ли еще перестановки пока неизвестно. Аксенов отметил, что Донец и Волченко ушли с постов по собственному желанию, а он лишь подтвердил отставку.

Аксенов подчеркнул, что цель ротации кадров в Крыму — повышение эффективности управления.

Ранее сообщалось, что над Крымом уничтожили украинские ракеты ATACMS.