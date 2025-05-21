Глава Кубани предложил своему заместителю покинуть пост

В Краснодарском крае был снят со своего поста Александр Нестеренко, заместитель губернатора по строительству. Причиной этого стали провалы в работе. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

По утверждению губернатора, в последнее время строительная сфера в Краснодарском крае выдавала очень невысокие показатели. Кондратьев провел совещание, посвященное ситуации с ремонтом и строительством объектов на территории всего края. Ему пришлось сделать этого после того, как стало известно, что строители отстают на восемь месяцев от графика сдачи поликлиники в Курганинске.

«Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика», — указал он.

Кондратьев добавил, что ответственным за сферу строительство является Нестеренко. Его пришлось освободить от занимаемого поста. Глава региона подчеркнул, что в его команде останутся только люди, которые способны эффективно работать на благо повышения качества жизни простых людей.

Ранее сообщалось, что министру сельского хозяйства Японии пришлось покинуть пост после скандального заявления. Ранее он признался, что не покупает рис самостоятельно, поскольку получает его в качестве подношений от своих сторонников. Это заявление было воспринято крайне негативно на фоне двукратного годового скачка цен на этот основной продукт питания, оно вызвало волну критики по всей стране.