Глава Ленинского района Саратова сделал сенсационное заявление по коррупции в мэрии Саратова

На просьбу журналиста информагентства «Взгляд-инфо» прокомментировать ситуацию, чиновник дал неожиданный ответ: «Кто это такой? Я не знаю такого. Что-то вы где-то перепутали там во „Взгляде“. Не знаю, у меня такого нет».

Напомним, заместителю главы администрации Ленинского района Саратова по экономике и торговле Илье Боркуну инкриминируются пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2024–2025 годах чиновник зарегистрировал коммерческую компанию и тайно руководил ее деятельностью, после чего заключал с ней муниципальные контракты.

Расследование выявило, что речь идет об ООО «КС Лидер» — фирме с уставным капиталом всего 10 тыс. руб., созданной менее года назад. Единственным учредителем и директором компании значится Александра Беспоместных. При этом именно Илья Боркун лично подписывал от имени администрации контракты с этой организацией на общую сумму 9,2 млн руб.

Несмотря на то что все договоры были впоследствии расторгнуты, а работы так и не были завершены, из городского бюджета на счет «КС Лидер» уже было перечислено 7,42 млн руб. Следствие не исключает, что по мере расследования дела могут быть выявлены новые эпизоды противоправной деятельности, что повлечет за собой ужесточение квалификации.

