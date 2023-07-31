Глава Люберец проинспектировал ход работ по благоустройству парка «Лесная опушка»
Фото: [Пресс-служба администрации Люберец]
Владимир Волков вместе с жителями поселка Октябрьский обсудил ход благоустройства парка «Лесная опушка». Об этом сообщили в администрации городского округа Люберцы.
«В настоящее время выполняется отсыпка тропиночной сети гравийной крошкой, ведется устройство кабельных линий. Для удобства посетителей установим большое количество скамеек, чтобы можно было отдохнуть после прогулки по парку», — отметил глава округа.
Ожидается, что первый этап работ завершат до конца лета. Все работы ведутся в соответствии с запланированным ранее графиком.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что благоустройство лесопарков принципиально важно для Подмосковья.