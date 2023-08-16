Глава Люберец рассказал, на какие выплаты к началу учебного года могут рассчитывать многодетные

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков рассказал, что к началу учебного года на школьников из многодетных семей будут выделены средства, чтобы помочь родителям подготовить ребят к 1-му сентября.

Так, многодетные могут рассчитывать на 3 тысячи рублей на школьную форму. Такую выплату проактивно получат почти четыре тысячи детей. А семьям с низким доходом также выделят по 7 тысяч рублей для подготовки к учебному году. Помимо этого, проактивно мера соцподдержки назначена на 83 первоклассника из малообеспеченных семей. Они получат рюкзак с канцелярией к началу учебного года.

Отдельные выплаты полагаются детям с инвалидностью, их размер составит 13 020 рублей. Она назначена 100 ребятам из малообеспеченных семей.

Ранее в Люберцах прошла сдача крови для участников СВО. Глава муниципалитета рассказал, что более 200 жителей округа помогли соотечественникам таким образом.