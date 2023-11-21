Глава ЛНР: Запад вырастил политиков, раздувших антироссийские тенденции на Украине
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
Глава ЛНР Леонид Пасечник уверен, что Запад сам вырастил политиков, раздувших антироссийские настроения на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Пасечника, произошедшие десять лет назад события на главной площади в Киеве не были стихийными. Он уверен, что подготовка к противостоянию с десятками жертв велось давно с помощью различных НКО, через которые Европа и Америка вырастили «карманных» политиков. Именно они взращивали национализм и внедряли антироссийские убеждения в украинском обществе.
Глава ЛНР также отметил, что те события привели страну к катастрофе, но призывающее к переговорам население тогда никто не слушал и не хотел вести диалог, как никто не захотел слушать и Россию, предупреждавшую о последствиях таких решений. Пасечник подчеркнул, что вошедшие в состав России территории сейчас развиваются, а последствия событий на Украине – пример для всего мира.