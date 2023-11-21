По мнению Пасечника, произошедшие десять лет назад события на главной площади в Киеве не были стихийными. Он уверен, что подготовка к противостоянию с десятками жертв велось давно с помощью различных НКО, через которые Европа и Америка вырастили «карманных» политиков. Именно они взращивали национализм и внедряли антироссийские убеждения в украинском обществе.

Глава ЛНР также отметил, что те события привели страну к катастрофе, но призывающее к переговорам население тогда никто не слушал и не хотел вести диалог, как никто не захотел слушать и Россию, предупреждавшую о последствиях таких решений. Пасечник подчеркнул, что вошедшие в состав России территории сейчас развиваются, а последствия событий на Украине – пример для всего мира.