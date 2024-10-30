Глава Лобни оценила качество питания в школе №7

Глава городского округа Лобня Анна Кротова регулярно проверяет качество питания в столовых образовательных учреждений. В этот раз она вместе с родителями посетила среднюю школу №7. Об этом Анна Кротова рассказала в своем телеграм-канале.

В школе №7 на обед для школьников приготовили первое и второе блюда, салат и компот. Кротова оценила размер порций и пообщалась с учениками, которые рассказали, что им нравится, как их кормят. Ребята рассказали, что больше всего они любят куриные наггетсы и пельмени.

Глава округа обратила внимание на аккуратность и сознательность ребят, которые убрали за собой тарелки со столов.

Власти городского округа напомнили родителям школьников, что записаться на проверку питания в столовых можно через личный кабинет в системе «Моя школа».

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