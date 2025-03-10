Глава Луховиц Сергей Тимохин поздравил с 8 Марта коллектив Системы-112

В муниципальном округе Луховицы в Международный женский день состоялся поздравительный марафон, одними из участников которого стали сотрудницы Системы-112.

В поздравительном марафоне приняли участие глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин, единороссы и молодогвардейцы. Вместе они на протяжении всего дня посещали организации и учреждения. Они вручали сотрудницам цветы и торты. Поздравления сопровождались искренними пожеланиями.

Сотрудницы Единой дежурно-диспетчерской службы встречали праздник на рабочем месте. Они принимают звонки от жителей по номеру 112. Сергей Тимохин и депутат луховицкого Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия» Андрей Королев пожелали коллективу, чтобы рабочие дни проходили спокойно и легко. Также они пожелали женщинам благополучия.

«Работа сотрудниц ЕДДС сложна. Она под силу далеко не каждому мужчине. От их действий зависит, как быстро к жителям, которые попали в беду, приедет помощь. Здесь работают профессионалы, неравнодушные луховичанки, которые с душой и ответственностью относятся к выполнению служебных задач», — сказал Сергей Тимохин.

Традиционный ежегодный марафон стал практически визитной карточкой округа. В праздничный день сотрудницы различных компаний, организаций или предприятий, которые встречают 8 Марта на рабочем месте, с радостью принимают подарки и цветы. Внимание уделяют различными способами. Например, в этот день останавливали автомобили, которыми управляли женщины. Автоледи уезжали с прекрасным настроением и букетом тюльпанов.

Ранее сообщалось, что представители «Единой России» в Луховицах поздравили с 8 марта родных и близких участников спецоперации.