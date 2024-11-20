Глава МАГАТЭ Гросси предупредил о потенциальной опасности запуска ЗАЭС в условиях угрозы

Станцию ни в коем случае нельзя перезапускать в условиях угрозы для ядерной безопасности, о чем рассказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается напряженной и вызывает серьезные опасения. Ее не рекомендуется перезапустить из-за рисков, связанных с ядерной безопасностью.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил, что все 6 реакторов ЗАЭС пребывают в состоянии холодного останова, что подразумевает отсутствие активного ядерного процесса. Его слова, сказанные на открытии сессии Совета управляющих МАГАТЭ, процитировал ТАСС.

В организации настаивают на том, чтобы перезапуск реакторов не проводился, пока не будет достигнута стабильная ситуация в области физической и ядерной безопасности.

Напомним, что ЗАЭС находится на левом берегу Днепра недалеко от города Энергодар. С октября 2022 года она является собственностью России.

Ранее Москва обвинила главу МАГАТЭ в нарушении полномочий.