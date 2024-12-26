Глава МЧС Куренков приехал в Анапу для проверки работ по ликвидации выброса мазута

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков прибыл в Анапу для осуществления контроля за работами по ликвидации последствий выброса мазута, вызванного крушением танкеров в районе Керченского пролива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что в рамках рабочей поездки Куренков осмотрит участки, на которых ведутся работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов, а также проведет заседание правительственной комиссии. На нем члены оперативного штаба представят информацию о случившемся, а также обсудят вопросы по организации и проведению ликвидационных мероприятий.

Работы по сбору и вывозу загрязненного грунта ведутся на пяти ключевых участках береговой линии общей протяженностью 54 км. С начала проведения мероприятий спасатели и волонтеры собрали и вывезли более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

15 декабря во время шторма два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение возле Керченского пролива. Спасатели эвакуировали 29 моряков. Один член экипажа погиб. Как сообщило МЧС России, танкеры в совокупности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе после крушения двух танкеров. По информации координатора волонтерского штаба Российского экологического общества в Керчи Алексея Горшкова, волонтеры, участвующие в очистке побережья от мазута, испытывают недостаток в получении информации.