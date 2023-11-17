Глава МЧС поручил наградить спасателей, выводивших людей из дома в Астрахани

Частичное обрушение здания произошло 16 ноября. Дом №1а на площади Вокзальная обрушился из-за повреждения несущей конструкции в одной из квартир. Большая часть жильцов самостоятельно покинула здание. Однако в помещениях оставались пожилые и маломобильные люди. Как рассказал начальник пожарного караула Тимур Асанов, еще на подъезде спасатели поняли, что времени на эвакуацию людей мало, так как конструкции хрустели и угрожали упасть в любой момент. Однако сотрудники МЧС думали только о спасении людей и продолжили работу даже после обрушения здания. Его коллега Адель Махмудов вспомнил, как, обернувшись, обнаружил лишь разрушенные конструкции, хотя до этого за ним шли коллеги и люди. Он начал перекличку и быстро выяснил, что спасатели и спасенные ими люди живы.

Начальник МЧС России поручил представить к награде всех, кто участвовал в спасении людей. Сами сотрудники ведомства сообщили, что выполняли свой долг – спасали жизни.