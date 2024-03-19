Глава Минэкологии Подмосковья: подтопления в этом сезоне могут произойти в 41 округе

В 2024 году возможные подтопления ожидаются в 41 городском округе Подмосковья. Об этом в ходе традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«У нас есть зона особого контроля — это Дубна. К объектам контроля первого уровня относятся те объекты, которые у нас ежегодно подтапливаются и которым нужно повышенное внимание», — рассказал Тихон Фирсов.

По его словам, к ним относятся 50 гидротехнических сооружений, 22 СНТ, 24 участка автомобильных дорог и 31 домовладение. Объектами контроля второго уровня относятся те, которые были проанализированы по жалобам 2023 года. В частности, это 156 дорог, 97 дворов, 37 канализаций и 34 подвала.

В зоне особенного внимания Правительства Московской области находится ОЭЗ «Дубна», потому что этот один из крупнейших российских центров программирования подтапливается каждый год. Тихон Фирсов отметил, что на ее территории провели работы по оценке воздействия вод на эту зону, чтобы не допустить подтопления.

«Уже закупили водоналивные дамбы, для того чтобы исключить возможность подтопления. установка ведется», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.