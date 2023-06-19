Глава Минэкологии Подмосковья: за два года в регионе очищено 114 прудов и озер

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством Подмосковья и главами городских округов по ВКС министр отметил, что количество очищенных водоемов превысило ранее запланированное. Запланировано 100 объектов, очищено уже 114 объектов.

Программа реализуется с 2021 года, за это время снизилось количество жалоб о состоянии мест отдыха у воды. Так, на вывоз мусора в пиковый период жалоб стало меньше на 28%. И сами обращения стали чаще содержать предложения по благоустройству и облагораживанию, расширению программы. За 5 месяцев 2023 года поступило порядка 600 обращений.

«Водные объекты — это центр притяжения в Подмосковье, на них отдыхает порядка 15 млн человек. По голосованию жителей мы выбрали в этом году 40 прудов в 27 городских округах», — сказал Фирсов.

Уже начата работа на 11 объектах, на четырех работа уже выполнена во Фрязине, Одинцове (два объекта) и Егорьевске.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что в регионе важно продолжить программу «Чистые пруды и озера».