Глава Минэкономразвития предложил снять ограничения на сверхурочную работу

Отмена законодательных ограничений на сверхурочную работу может способствовать преодолению проблемы с дефицитом рабочих рук. Так считает Максим Решетников, глава Министерства экономического развития РФ. Его точку зрения привели «Известия».

Министр заявил, что очень многие люди готовы работать больше, чтобы поднять свою заработную плату. В том же заинтересованы и предприятия, но законодательные ограничения не дают им возможности сделать это в полной мере.

«Вы знаете, у нас сейчас 120 часов в год сверхурочной работы. При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — указал он.

По мнению Решетникова, ограничения на предельную норму сверхурочных работ стоит снять. Точно так же надо отменить и запреты на труд несовершеннолетних, женщин, а также людей старшего возраста. Если рабочие готовы трудиться, то не стоит им запрещать законом делать это.

Ранее российский Конституционный суд своим решением запретил включать переработки учителей в зарплату, если она находится ниже уровня МРОТ. Такое решение было принято по итогам жалобы педагога из Архангельской области.