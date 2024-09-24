Конституционный суд РФ запретил включать оплату за переработки в зарплату учителей

Конституционный суд РФ запретил включать оплату за переработки учителей в зарплату, если она ниже МРОТ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Конституционный суд РФ запретил включать оплату за переработки учителей в зарплату, если она ниже МРОТ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Напомним, что с 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля.

Проверка был проведена на основании жалобы учительницы из Архангельской области Елены Харюшевой.

Педагог сообщила, что в 2021 году образовательное учреждение включило сверхурочную работу и дополнительную учебную нагрузку в ее заработную плату, что стало попыткой доплаты до МРОТ.

В результате учительница не получила компенсацию за выполненные работы.

Суд подчеркнул, что дополнительная работа должна оплачиваться отдельно.

Ранее сообщалось о том, что родственник мужчины, угрожавшего вырвать учительнице язык, обвинил в ситуации педагога.