Глава Минфина РФ рассказал о запланированной индексации в рамках социальных обязательств

Российское правительство планирует в 2025 году выполнить свои социальные обязательства, и с этой целью зарплаты в бюджетной сфере будут проиндексированы на 7,6%. Такое заявление сделал руководитель Министерства финансов Антон Силуанов. Его слова привел ТАСС.

Министр напомнил, что все, что касается исполнения социальных обязательств, закладывается в закон о бюджете. В первую очередь это касается оплаты труда тех людей, которые заняты в бюджетной сфере. Зарплаты индексируют на величину, равную инфляции.

«В прогнозе она составит 7,6% из расчета декабрь к декабрю. На эту величину проиндексированы социальные обязательства», — указал он.

Ранее в Минфине сообщили, что ведомство готовится к сценарию, при котором ряд товаров будет запрещен к экспорту в США. В таком случае РФ перенаправит свои потоки в другие страны, готовые сотрудничать с Россией. Также было сказано, что в текущей ситуации торговый оборот между государствами достиг самого низкого уровня.