Глава Мининвеста Подмосковья назвала основных получателей поддержки областного фонда микрофинансирования

В Подмосковье работает Московский областной фонд микрофинансирования, который оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе. О том, какие компании чаще всего обращаются в фонд за поддержкой, рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, передает РИАМО.

По словам зампреда, на данный момент фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы подмосковному бизнесу по семи кредитным программам. За полгода поддержку получили 238 компаний.

«Основными получателями займов стали производственные предприятия, а также компании в сфере оптовой и розничной торговли, логистики и сельского хозяйства. Так, с начала года льготные кредиты на сумму 100 млн рублей получили 54 субъекта МСП в отрасли торговли, еще 54 займа на 93 млн рублей — производственные компании», — отметила Зиновьева.

Помимо этого, 24 льготных займа на сумму 26,3 млн рублей предоставили предприятиям, которые ведут деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Отметим, что подать заявку на получение льготного займа областного фонда микрофинансирования можно онлайн на региональном портале госуслуг. Подробности о программах фонда здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в регионе.