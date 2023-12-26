Глава Минспорта Подмосковья исполнит мечту школьника из Мариуполя в рамках «Елки желаний»

«Богдан, жди нас в гости, возьмем тебя и повезем. Там (матч. — прим. ред.) «Зенит» — «Спартак» будет в следующем году. Пойдешь на трибуну с родителями. Ждем тебя», — сказал Дмитрий Абаренов.