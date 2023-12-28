Глава Минтранса Подмосковья исполнит новогоднее желание подростка из ДНР

Подросток мечтает получить на Новый год ноутбук. В будущем он хочет стать архитектором, строить красивые города, в которых будут жить счастливые люди.

«У нас в Подмосковье традиционная новогодняя елка — это то место, где исполняются мечты наших детишек. Сегодня Сережа Бабанов из Донбасса попросил подарить ему на Новый год компьютер. Мы обязательно исполним это желание, и я уверен, что для Сергея подаренный ноутбук станет хорошим новогодним подарком», — отметил Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.