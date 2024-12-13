Глава Минтруда Котяков: закрепление за 31 декабря статуса выходного не актуально

В Министерстве труда и социальной защиты РФ не считают целесообразным делать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом заявил Антон Котяков, глава ведомства. Его слова процитировал ТАСС.

Котяков подчеркнул, что действующий график праздничных и возможность переноса рабочих дней позволяют россиянам в большинстве случаев иметь выходной 31 декабря. Этого вполне достаточно для подготовки к Новому году и празднованию в кругу семьи и близких.

Так, в декабре россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, что нужно учитывать при планировании новогодних каникул. Тем не менее, праздничные выходные в стране продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Россияне выйдут на работу уже на следующий день — в четверг, 9 января.

Ранее представители Госдумы также рассказали, почему 31 декабря не объявлен выходным днем в России. Как оказалось, на отказ в принятии соответствующего законопроекта есть своя причина. Так, по словам депутата ГД Светланы Бессараб, в случае утверждения пришлось бы сдвигать праздничные каникулы до 7 января.

Но многих людей такой вариант не устроил бы, поскольку они проводят бессонную ночь с 7 на 8 января, отмечая Рождество Христово. И выходной день, следующий за праздничным, позволяет россиянам как следует отоспаться.