В Госдуме объяснили, почему 31 декабря не объявлен выходным днем

31 декабря пока не объявлен выходным днем. О том, с чем это связано в интервью изданию «Лента.ру» рассказала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, данный вариант был отклонен на первом этапе из-за отрицательного отзыва правительства.

Дело в том, что 31 декабря и так является нерабочим днем, так как правительство инициирует соответствующую замену.

Кроме того, если бы последний день года объявили бы нерабочим, то из-за этого сократилось бы празднование Рождества Христова, тогда каникулы пришлось бы сдвинуть до 7 января.

Стоит отметить, что по православному календарю праздник Рождества длится почти неделю. Второй праздничный день, 8 января, посвящен Пресвятой Богородице.

Ранее сообщалось о том, что турэксперт Осипова назвала идеальные сроки бронирования поездок и отелей на новогодние каникулы.