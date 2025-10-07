Глава Минтруда выступил против налога для неработающих россиян

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РБК заявил, что выступает против введения налога на тунеядство. По его словам, подобная мера не является эффективным способом решения проблемы занятости граждан.

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — отметил Котяков, подчеркнув, что государство должно создавать условия для трудоустройства, а не вводить штрафные меры для тех, кто временно не работает.

Тема возможного введения налога на неработающих граждан активно обсуждается в обществе. Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 6 октября, 59% россиян не поддерживают идею такого налога. При этом 45% опрошенных считают, что в стране нужен закон, который будет предусматривать ответственность для трудоспособных граждан, уклоняющихся от работы.

Эксперты отмечают, что подобные дискуссии возникают на фоне изменений на рынке труда и мер по легализации занятости. Однако, как показывает опрос, большинство граждан выступают за мотивирующие, а не карательные меры в социальной политике.

Ранее в России предложили наказывать за тунеядство.