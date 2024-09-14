Глава Минздрава Мурашко: почти 40 млн жителей России страдают ожирением

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что почти 40 миллионов граждан страдают от ожирения, которое провоцирует различные тяжелые заболевания. Его слова передает ТАСС.

Людей с ожирением на сегодня больше четверти от всего населения страны. Показатели только растут, что является проблемой современного общества. По словам Мурашко, обилие лишнего веса зачастую приводит к сахарному диабету второго типа, артериальной гипертонии и многим другим недугам. Именно по этой причине в медицине работа с ожирением — недооцененная тема.

«На мой взгляд, многие коллеги меня в этом поддерживают, это профилактическое направление. <…> Именно профилактика позволяет избежать многих серьезных проблем», — пояснил министр.

Борьбу с ожирением нужно вести под наблюдением специалиста. Он подберет питание, нагрузку и другие детали, которые помогут избавиться от лишнего веса.

Ранее сообщалось, что диетолог Журавлева определила рацион питания для офисных работников.