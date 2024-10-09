Глава МО РФ Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО офицеру

Министр обороны России Андрей Белоусов нашептал раненному бойцу спецоперации слова поддержки и попал на видео. Этот трогательный момент публикует телеканал «Звезда» в Telegram.

Андрей Белоусов посетил военных в госпитале им. П. В. Мандрыка. Проявившим мужество и героизм бойцам министр выдал медали «Золотая Звезда» и лично пообщался с участниками СВО.

Во время одного такого обхода довелось поговорить и с военным, который совершил подвиг при службе в Запорожской области. Белоусов вручил ему награды, в том числе наградные настольные часы.

Как уточняет канал, речь про офицера, удостоенного звания Героя России. Он о чем-то тихо попросил министра обороны, на что тот ответил шепотом: «все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем». Судя по всему, бойцу обещали всестороннюю поддержку и помощь в выполнении загадочной просьбы.

Ранее сообщалось о вручении медалей «Золотая Звезда» Героям России, отличившимся на СВО.