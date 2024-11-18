Глава МВД Армении Казарян подал в отставку

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян сложил свои полномочия, как сообщил пресс-секретарь министерства Нарек Саркисян, передает Sputnik Армения.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил информацию о том, что попросил нескольких высокопоставленных чиновников покинуть свои посты.

В числе тех, кто должен уйти в отставку, числятся министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян, руководитель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и министр территориального управления Гнел Саносян.