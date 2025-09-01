Глава МВД Митов: сбой в системе самолета фон дер Ляйен не связан с кибератакой

Глава болгарского МВД Даниэль Митов сообщил в эфире Болгарского национального телевидения (БНТ), что сбой в электронной навигационной системе самолёта, на котором Урсула фон дер Ляйен летела в Болгарию, не связан с кибератакой.

В понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что у самолета, на котором Урсула фон дер Ляйен направлялась в болгарский город Пловдив, возникла неисправность в электронной навигационной системе. По словам Итконен, Еврокомиссия получила от болгарских властей информацию о том, что причиной сбоя стало "вмешательство России".

«Мы были немедленно уведомлены о проблеме. Нашей задачей в МВД было проверить по линии департамента по борьбе с киберпреступностью, была ли это кибератака. Мы можем с уверенностью заявить, что это не так», — заявил Митов.

Ранее сообщалось, что Кремль отверг обвинения в причастности к сбою GPS у самолета фон дер Ляйен.