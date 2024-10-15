Мигрантам в Иркутской области запретили работать в такси и торговле

Соответствующее решение приняли власти региона. Новые ограничения вступят в силу с 2025 года. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на указ, подписанный губернатором Иркутской области.

Власти Иркутской области объявили о запрете для мигрантов работать в такси, торговле и ряде других сфер с 2025 года. Согласно новому регламенту, иностранные граждане не смогут заниматься лесоводством, геологоразведочными работами, производством лекарств, а также пассажирскими перевозками как в самом городе, так и за его пределами.

Такой шаг является частью широкой политики ограничения труда мигрантов, которая уже внедрена в других регионах России (Калининградская, Липецкая, Новосибирская, Курская и Воронежская области). Запреты на работу направлены на защиту местного рынка труда и противодействие конкуренции со стороны иностранной рабочей силы.

Ранее Минтруд предложил реформировать подход к привлечению мигрантов в Россию.