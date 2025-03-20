Глава Наро-Фоминского округа навестил волонтеров, помогающих участникам СВО

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ посетил мастерскую, где добровольцы и волонтеры муниципалитета ежедневно трудятся для создания комфортных условий для военнослужащих РФ.

«Дорогие волонтеры, выражаю Вам искреннюю признательность и благодарность за Ваш труд и самоотверженность. Ежедневно вы отдаете себя тому, чтобы сделать что-то полезное для наших бойцов на передовой: изготовить окопные свечи, сплести жизненно необходимые маскировочные сети, изготовить вкусные супы и борщи, отгрузить очередную партию гуманитарной помощи, передать ребятам часть тепла из дома и многое другое», — обратился к волонтерам Роман Шамнэ.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Неравнодушные жители Наро-Фоминского городского округа прикладывают много усилий, чтобы помочь участникам спецоперации дойти до победы без потерь личного состава. Ежедневно в Наро-Фоминске, деревне Головково, селе Атепцево, селе Каменское и Верее женщины плетут маскировочные сети. Общественницы объединились с самого начала СВО. За это время военнослужащим передали более 3 км сетей.

Представители сообщества «Наро-Фоминский тыл» также принимают активное участие в сборе помощи. Так, в зону СВО было передано 75057 порций сухого борща, 8970 штук индивидуальных перевязочных пакетов (ИПП). Большое количество вязаных носков передали в госпитали. Наборы сухих борщей, носки и ИПП активисты изготавливают самостоятельно.

Глава округа поблагодарил каждого за выделенное личное время и труд, который помогает военнослужащим РФ приблизить Победу.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

«Общими силами набирается большое количество гуманитарной помощи, которая отправляется российской армии», — отметил глава Роман Шамнэ.

Ранее сообщалось, что в Апрелевке Наро-Фоминского округа ребенку участника СВО вручили подарок.