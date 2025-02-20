Глава Невинномысска нашел плюс в появлении тараканов в местной гимназии

Глава Невинномысска Михаил Миненков прокомментировал появление насекомых в элитной гимназии города. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Telegram «Блокнот Ставрополь».

Авторы видео из школы города показали тараканов, обшарпанные и рассохшиеся двери возле санузла, а также коробки, где лежали мертвые насекомые. Отметили, что в гимназии пытаются бороться с незваными усатыми обитателями, но тщетно.

В это время мэр Невинномысска Михаил Миненков оценил ситуацию. По его словам, когда-то тараканы были на каждой кухне даже при идеальной уборке, что говорило о хорошей экологии. Он считает, что положительная среда сохраняется и в учреждении, раз вредители не хотят уходить.

«Ну, увидели таракана, значит, что? Загонят его, потравят», — заметил Миненков.

Администрация гимназии направила заявку на дезинсекцию: в ближайшее время состоится очередная травля насекомых.

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