Роспотребнадзор проверяет жалобы постояльцев московского хостела «Евроуют» на кишечную инфекцию

Специалисты Роспотребнадзора по Москве проводят эпидемиологическое расследование в связи с сообщениями о случаях острой кишечной инфекции среди проживающих в хостеле «Евроуют», расположенном в юго-западной части города. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

В минувшую пятницу, 14 февраля, у нескольких сотрудников хостела ООО «РБК Сервис», расположенного по адресу г. Москва, проезд Электролитный, дом 3, строение 7, появились признаки острой кишечной инфекции. Оба сотрудника питались на строительной площадке, куда готовые блюда доставлялись от компании ООО «ЕниДем».

«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции (ОКИ) у постояльцев, проживающих в хостеле «Евроуют» по адресу: ул. Миклухо Маклая, д. 23», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что уже были проведены опрос и сбор данных об эпидемиологической ситуации. Также были организованы медицинское наблюдение и лабораторные исследования. Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что в московских супермаркетах сети «Светофор» обнаружили мух, тараканов и грызунов.