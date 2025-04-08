Глава Нового Уренгоя прокомментировал стрельбу в колледже

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин потребовал немедленно повысить меры безопасности различными мероприятиями после инцидентов в школе и колледже, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Колодин потребовал, чтобы в образовательных учреждения провели мероприятия, направленные на безопасность детей. В частности это встречи с родителями, общение со школьниками, контроль за поведением учащихся, проверки систем, в том числе металлодетекторов. Отметили и проверку работы охраны.

Глава города потребовал от контролирующих служб немедленной и жесткой реакции на инциденты.

Напомним, что 8 апреля в колледже газовой столицы ЯНАО произошла стрельба. За день до этого в школе этого же города мальчик напал с ножом на девочку.